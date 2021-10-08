Редкий репринт рукописи бабушки Гете представят в Кургане в рамках "Дней Германии"

ТАСС, 8 октября. Изданное в 1980 году редкое репринтное издание рукописной тетради кулинарных рецептов бабушки немецкого писателя и философа Иоганна Вольфганг фон Гете будет представлено в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова в рамках фестиваля "Дни Германии в Кургане" 11 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

"[Выставляемая 11 октября] книга рецептов бабушки Иоганна Вольфганг фон Гете - это репринтное издание оригинальной рукописной тетради кулинарных рецептов бабушки немецкого писателя. <…> Репринтное издание <...> было издано в 1980 году в Германии издательством Edition Leipzi (город Лейпциг)", - сообщили в библиотеке, отметив, что репринтное издание хранилось в фонде библиотеки. Подлинник же датирован 1724 годом и хранится в архиве Гете и Шиллера в Веймаре.

К изданию прилагается репринт перевода этих рецептов на современный немецкий язык с пояснениями и комментариями. Как пояснили в пресс-службе, в рукописи неизвестным автором приводятся кулинарные рецепты для бабушки писателя Анны Маргариты. По одному из предположений, автор этих записей - мать Анны Маргариты. "Рецепты, записанные в тетрадь бабушки Гете, могли быть частично заимствованы из издаваемых поваренных книг, другие рецепты были личными. На первых страницах записаны указания по изготовлению восковых фигур для украшения стола", - добавили в библиотеке.

Фестиваль "Дни Германии в Кургане" откроется 11 октября. Также в библиотеке Югова будут представлены такие редкие репринтные издания, как "Лейпцигская поваренная книга" (оригинал 1745 года, репринтное издание 1983 года) и "Историческая кухня Ефимии Кудрявски" (оригинал 1880 года, репринтное издание 1986 года) - обе книги написаны готическим письмом на немецком языке. Всего в фондах библиотеки более 200 редких репринтных изданий на русском и иностранных языках.

Также на открытии фестиваля гостям представят выставку гравюр "Великая крестьянская война", где курганцы познакомятся с репродукциями работ времен крестьянской войны в Германии - как анонимных авторов, так и известных немецких художников (Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна - младшего и других). Эксперты Курганского государственного университета расскажут о культуре Германии на рубеже XIV - XV веков, о графическом искусстве. Кроме того, выступит региональная фолк-группа "Лисья мята".

"Дни Германии в Кургане" пройдут с 11 по 15 октября в рамках Года Германии в России. Фестиваль состоится при поддержке посольства Германии в Москве. В Курганской области организатором выступает Курганский госуниверситет. В программе выставки конкурсы, лекции, круглый стол Торгово-промышленной палаты региона с немецкими коллегами по вопросам региональной экономики, знакомство курганских студентов с возможностями обучения в университетах Германии.