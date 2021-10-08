"Мелодия" выпустила неизвестную концертную запись Рудольфа Баршая

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" издала концертную запись 40-й симфонии Моцарта в исполнении Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая, которая оставалась неизвестной на протяжении 55 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба звукозаписывающей компании.

"Мелодия" издала неизвестную концертную запись Рудольфа Баршая. Концерт состоялся 20 апреля 1966 года в Большом зале консерватории, 40-ю симфонию Вольфганга Амадея Моцарта исполнял Московский камерный оркестр, дирижировал Рудольф Баршай. Студийную запись симфонии под управлением Баршая "Мелодия" неоднократно переиздавала - после отъезда Рудольфа Баршая за рубеж пластинка выходила без имени дирижера на конверте, - но концертная запись симфонии 55 лет оставалась неизвестной", - сказали в пресс-службе.

Рудольф Баршай (1924-2010 годы) - дирижер, альтист, выпускник Московской консерватории. Как солист выступал вместе с Мстиславом Ростроповичем, Давидом Ойстрахом, Святославом Рихтером и другими известными музыкантами. Является создателем и дирижером Московского камерного оркестра (1955 год), первого камерного оркестра в СССР. После эмиграции в 1977 году жил в Израиле и Швейцарии, выступал с ведущими оркестрами мира, руководил Израильским камерным оркестром, Борнмутским симфоническим оркестром (Великобритания), Канадским симфоническим оркестром.

"Человек-легенда, человек-эпоха - так говорили о Рудольфе Баршае еще при жизни. Создатель и главный дирижер Московского камерного оркестра, который дал советской публике возможность по-новому услышать музыку барокко и классицизма, не отягощенную излишествами большой романтической оркестровки. Концерты Баршая и его оркестра в 1960-е годы воспринимались как откровения, с ним мечтали играть крупнейшие мастера исполнительского искусства, для него сочиняли новые опусы советские композиторы. Но главной точкой притяжения в его репертуаре оставался Моцарт: симфонии, концерты, серенады и дивертисменты великого зальцбуржца постоянно звучали в его концертах и записывались в студии", - пишет "Мелодия".

Запись концерта доступна для прослушивания на цифровых площадках, говорится в сообщении.