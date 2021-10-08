На фестивале кино в Киргизии покажут пять российских фильмов

БИШКЕК, 8 октября. /ТАСС/. Пять лент российских режиссеров будут показаны на начавшемся в пятницу в Киргизии фестивале современных российских фильмов (Russian Film Festival). Об этом ТАСС сообщили в киргизском министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

"Во время фестиваля, который проходит под эгидой перекрестного года Кыргызской Республики и Российской Федерации и продлится до 10 октября, зрители смогут увидеть пять уже успевших стать известными российских фильмов", - сказал представитель министерства. По его словам, все они были сняты в последние два года, а их демонстрация состоится в одном из самых старых кинотеатров киргизской столицы - "Ала-Тоо".

В программу Russian Film Festival включены ленты "Майор Гром. Чумной Доктор", "Конек-горбунок", "Родные", "Пальма" и "Китобой", некоторые из них уже успели стать лидерами в российском прокате.

Помимо этого во время фестиваля в Бишкеке пройдут мастер-классы куратора кинопрограмм Роскино Алисы Столяровой, а также основателя и генерального продюсера студии визуальных эффектов CGF Александра Горохова, который на примере работы "Конек-горбунок" расскажет об использовании виртуальной дополненной реальности в фэнтези-фильмах. Российские фильмы будут показаны с киргизскими субтитрами.

По словам организаторов, целью фестиваля является ознакомление зарубежных зрителей с современными тенденциями в российском кинематографе. В прошлом году фестиваль прошел в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии, в этом году он уже состоялся в Аргентине, Чили, Уругвае, Казахстане, Южной Корее и Китае.