Трое россиян прошли во второй тур конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве

ВАРШАВА, 8 октября. /ТАСС/. Жюри Международного конкурса пианистов имени Фридерика Шопена (1810-1849) подвело итоги первого тура творческого соревнования. Как сообщили в пятницу организаторы, во второй тур прошли 45 музыкантов.

В списке продолжающих участие в конкурсе - три пианиста из России. Ева Геворгян, Николай Хозяинов и Арсений Мун продолжат борьбу, соревнуясь в мастерстве исполнения произведений Шопена с участниками из Польши, США, Китая, Канады, Южной Кореи, Японии и других стран.

Международный конкурс пианистов имени Фридерика Шопена - один из старейших в мире. Первый конкурс состоялся в Варшаве в 1927 году, а затем проводился каждые пять лет, за исключением периода Второй мировой войны.

Победительницей смотра, который состоялся в 2010 году, стала российская пианистка Юлианна Авдеева. В 2015 году первое место завоевал молодой музыкант из Южной Кореи Сенг Чжин Чо. Вышедший в финал творческого соревнования российский исполнитель Дмитрий Шишкин оказался тогда шестым.

Смотр проводится уже в 18-й раз. В прошлом году на него поступило рекордное число заявок - более 500. Предварительный отбор прошли 164 пианиста из 33 стран. В финал вышли 87 исполнителей, среди которых было восемь пианистов из России.

В соревновании могут принять участие молодые музыканты в возрасте от 18 до 29 лет. Особенностью конкурса является то, что его участники могут исполнять исключительно произведения Шопена. В первом туре конкурсанты представляют на суд жюри мастерство исполнения этюдов, ноктюрнов, во втором играют баллады, скерцо и вальсы, в третьем - сонаты и мазурки, а в финале - фортепианные концерты.