Путин направил приветствие участникам Демидовской ассамблеи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам XI Международной демидовской ассамблеи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Нынешняя ассамблея проходит в Нижнем Тагиле - одном из крупных центров, тесно связанных с историей известнейшего рода русских предпринимателей, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности и городов Урала. Мероприятия ассамблеи посвящены сохранению, изучению и популяризации богатейшего наследия прославленной династии. Эти темы станут предметом глубокого, всестороннего обсуждения ученых и экспертов из разных стран на научной конференции "Демидовские музеи и коллекции", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин напомнил, что в эти дни также отмечается 180-летие первой экспозиции музея-заповедника "Горнозаводской Урал", открытой в 1841 году заводчиком и благотворителем Павлом Демидовым. По словам президента, это один из старейших региональных музеев России, в фондах которого собрано свыше 450 тыс. ценнейших экспонатов XVII-XX веков. Среди них редкие архивные документы, макеты промышленных образцов, произведения искусства, отметил глава государства.

"Здесь всегда работали и сегодня трудятся настоящие подвижники, беззаветно преданные своему делу. Они бережно хранят память об истоках создания горнозаводской цивилизации на Урале, становления отечественной металлургии и, конечно, о судьбах и выдающихся достижениях многих поколений семьи Демидовых", - добавил президент.

XI Международная ассамблея "Демидовские коллекции и музеи" проходит с 8 по 11 октября в Нижнем Тагиле.