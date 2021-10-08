В программу Варшавского кинофестиваля вошли восемь фильмов из России

ВАРШАВА, 8 октября. /ТАСС/. Традиционный Варшавский кинофестиваль начался в пятницу в польской столице. В программу смотра в этом году вошли восемь картин из России.

В общей сложности на кинофестиваля будет продемонстрировано более 168 фильмов из 50 стран - 99 полнометражных и 69 короткометражных. Всего в этом году организаторы получили 4,5 тыс. заявок из 96 стран.

На церемонии открытия фестиваля зрители увидят фильм совместного производства России, Эстонии и Франции "Капитан Волконогов бежал" (2021) режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Директор фестиваля Стефан Лаудин назвал эту картину своей любимой лентой этого года. "В нем есть немного [Сергея] Бодрова-младшего, немного [Андрея] Тарковского. В главной роли Юрий Борисов. Прошу запомнить это имя. Я вижу его в новой части "007" в роли человека, который победит Бонда", - написал он в приветственном слове к гостям фестиваля.

Конкурсы и показы

В главный международный конкурс Варшавского кинофестиваля вошли 15 фильмов, в том числе один из России. Российскую киноиндустрию представит якутский фильм "Ыт" (2021) Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева. В ленте показаны несколько деревенских историй о взаимоотношениях соседей.

Драма Александра Ханта "Межсезонье" (2021) будет бороться за приз в конкурсе дебютных работ молодых режиссеров. Эта лента рассказывает о побеге из дома двух влюбленных подростков. Обзаведясь оружием, они начинают доказывать миру свое право на существование.

Триллер в формате скринлайф #хочувигру (2021) Анны Зайцевой участвует на фестивале в конкурсе "Свободный дух". Картина опирается на реальные примеры киберпреступности, показывая, как подростками манипулируют в интернете.

В конкурсе короткометражных лент за варшавский приз будет бороться картина "Разжимая кулаки" (2021) Эллен Радваньской о беременной 15-летней девушке, которая сталкивается с обвинениями общества, семьи и друзей. В конкурсе документальных фильмов на награду претендует лента Веры Кричевской, посвященная истории телеканала "Дождь".

Вне конкурсов польские зрители увидят мелодраму Дмитрий Месхиева "Хорошие девочки попадают в рай" (2021), которая демонстрируется в отдельной категории фестиваля под названием "Открытие". В секцию "Специальный показ" вошел фильм "Дело" (2021) Алексея Германа-младшего.

О фестивале

Варшавский кинофестиваль ведет свою историю с 1985 года. В 2009 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию "А". К этой почетной лиге причислены 15 ведущих мировых кинофорумов. Помимо смотра в Варшаве, в нее входят фестивали в Канне, Берлине, Венеции, Сан-Себастьяне, Локарно, Карловых Варах, Токио, Таллине, Монреале, Шанхае, Мар-дель-Плате, Каире, Гоа и Москве.

В этом году смотр проводится уже в 37-й раз. Показы продлятся до 17 октября. Тогда же станут известны победители конкурсных программ. Главный приз - статуэтка в виде золотого листа каштана.