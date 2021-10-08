Студия Горького снимет комедию "Чижик-Пыжик возвращается" и мистический триллер "Детектор"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Киностудия имени Горького работает над детским комедийным детективом об исчезновении скульптуры Чижика-Пыжика, мистическим триллером "Детектор", в котором Кирилл Кяро впервые сыграет отрицательного персонажа, а также комедией "Хочу жениться!". Проекты представили во второй день очной защиты игровых проектов в Минкультуры РФ.

По сюжету детского фильма "Чижик-Пыжик возвращается" школьники из Екатеринбурга отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург в День города, главными героями становятся девочка-блогер, которая мечтает о миллионе подписчиков, и мальчик-отличник, которых хочет загадать желание, чтобы его родители не разводились. Дети становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры и решают вернуть ее самостоятельно.

"Это абсолютно традиционное детское кино, но не про супергероев, здесь сами дети - супергерои. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, город становится одним из главных героев, в фильме есть историческая линия, линия взаимоотношений отцов и детей, тема отношения к животным", - рассказала генеральный продюсер студии Горького Лика Бланк. Режиссером проекта выступит Элина Суни. Создатели запросили у Минкультуры поддержку в размере 70 миллионов рублей, выход фильма запланирован на 2023 год.

Якутский режиссер Костас Марсаан, участник международных фестивалей, снимет для студии Горького мистический триллер "Детектор" о семье, которая удочеряет странную девочку. " Мы решили сделать авторский мистический триллер. Речь идет об играх разума. <…> Кирилл Кяро согласился сыграть первую большую негативную роль - обычно мы привыкли видеть положительным персонажем. Актер Алексей Бардуков тоже с нами. Это кино для молодежи, 16+", - сообщила Бланк.

Режиссер Егор Сальников работает над комедией "Хочу жениться!", на ее поддержку создатели просят 50 миллионов рублей. Картина расскажет историю любви Арама и Алены, чьи семьи выступают против брака. Автором сценария выступает Левон Айрапетян. "Это настоящее семейное кино, это комедия и история любви. Наши герои - современные Ромео и Джульетта, только у них все закончится хорошо, и они обретут счастье <…> Будем снимать следующим летом", - поделился планами Сальников.