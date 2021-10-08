Павел Чухрай считает, что кинопроект "Вызов" поможет рекламе космической отрасли России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Проект "Вызов", включающий киносъемки на Международной космической станции (МКС) с участием режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, можно расценивать как рекламную кампанию отечественной космической отрасли. Такое мнение высказал народный артист РФ, режиссер Павел Чухрай в пятницу на творческой встрече к своему юбилею.

"Для меня это пиар-кампания нашей космической отрасли. Если это поможет летать нашим ракетам и нашим ученым, дай бог", - сказал он.

Чухрай назвал своего коллегу Шипенко "очень талантливым режиссером, очень современным, чувствующим зрителя", а Пересильд - одной из своих любимых актрис. "Счастлив, что она снималась в "Холодном танго", и мне было замечательно с ней работать", - вспомнил он. Чухрай подчеркнул, что Шипенко и Пересильд - отважные люди, а полет на МКС - "потрясающая возможность" для них.

На корабле "Союз МС-19" на МКС 5 октября с Байконура отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.