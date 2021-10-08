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В городах России покажут концерты культовых рок-групп на большом экране

Этот проект приурочен к 30-летию радиостанции Maximum

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Киноверсию концертов рок-групп Linkin Park, Rammstein, Metallica, U2, Muse и других покажут на большом экране более чем в 100 городах России в рамках акции "Максимальный уик-энд". Проект приурочен к 30-летию радиостанции Maximum, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"14 октября по всей стране стартует "Максимальный уик-энд" радио Maximum: киноверсии концертов культовых рок-групп на больших экранах. Смотрите в более чем 300 кинотеатрах", - говорится в анонсе организатора.

Совместный с прокатчиком LoonaFilm проект будет идти в течение года, к нему присоединились кинозалы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Кемерова, Мурманска, Курска, Краснодара, Воронежа, Владивостока, Саратова и других городов.

"Первым в кино выйдет уникальный концерт Road to Revolution группы Linkin Park, - сообщили организаторы. - Это эксклюзивная возможность увидеть выступление коллектива в его оригинальном составе и кадры с Честером Беннингтоном на большом экране".

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