В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мемориальная доска народному артисту СССР, актеру Юрию Никулину открыта в пятницу на фасаде дома, где жил артист, на Большой Бронной улице в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"С одной стороны, если сравнить этот небольшой кусочек бронзы с тем наследием, которое осталось, с той памятью, которая осталась, я имею в виду фильмы, которые будут смотреться долго, рукописи, которые не горят, как известно, само здание цирка на Цветном бульваре - тоже памятник. Есть еще памятник вон там - дети, чуть пониже - внуки, а еще ниже - правнуки. Тоже память. Это жизнь, которая продолжается", - заявил на церемонии открытия сын Никулина Максим, который является гендиректором Московского цирка на Цветном бульваре, а также президентом Благотворительного фонда Ю. В. Никулина "Цирк и милосердие".

В этом доме Юрий Никулин жил со своей семьей с 1971 года. Автором мемориальной доски является скульптор, народный художник РФ Александр Рукавишников. Ранее он создал памятник Юрию Никулину у цирка Никулина на Цветном бульваре, а также на Новодевичьем кладбище.

"Круг - это нетипично для мемориальных досок, это ассоциироваться должно с ареной. Самое главное - была попытка не сделать чего-то банального для такого яркого, удивительного человека", - сказал скульптор на церемонии.

В церемонии приняли участие, в частности, министр правительства столицы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, искусствовед, телеведущий, общественный, государственный и культурный деятель Михаил Швыдкой, гендиректор компании "Росгосцирк" Сергей Беляков, руководитель благотворительного фонда Ю. В. Никулина "Цирк и милосердие" Ирина Зайцева.

100 лет со дня рождения народного артиста СССР, киноактера, артиста цирка Юрия Никулина исполнится 18 декабря 2021 года. На юбилейный год запланирован целый ряд ярких, интересных мероприятий, подготовлены оригинальные цирковые, концертные, телевизионные проекты.