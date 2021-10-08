Кинотеатр для показа фильмов с пленки планируют открыть на "Ленфильме" в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Кинотеатр, где будут показывать фильмы с пленки, предполагают открыть на "Ленфильме" в 2022 году. Он разместится в легендарном директорском зале, где в прошлом проходили рабочие просмотры всех картин киностудии и где их оценивал художественный совет, сообщил ТАСС в пятницу руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильма" Константин Шавловский.

О том, что на студии появится кинотеатр "35 миллиметров", в конце прошлой недели сообщил генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков. Планы развитию площадки на перспективу ближайших лет были озвучены им на совещании 2 октября, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас есть в планах задействовать легендарный директорский зал киностудии, в котором шли рабочие просмотры всех фильмов "Ленфильма", где их принимал худсовет - это фильмы Германа, Авербаха и так далее. Директорский зал сейчас существует, но он не оборудован технически. Там есть старое пленочное оборудование, которое нефункционально. <…> Наша идея - этот зал отремонтировать, поставить туда новое пленочное оборудование и сделать его вторым постоянным залом с упором на пленочный показ, - рассказал Шавловский. - В следующем году мы планируем <…> в том или ином виде [кинотеатр] запустить".

Как рассказал собеседник агентства, вместимость директорского зала - около 50 мест - идеальна для такого рода показов. "А когда будет большой Музей кино - есть планы, <…> этот пленочный кинотеатр обязательно будет задействован в экспозиции. В идеале - если люди в конце экскурсии смотрят десятиминутный фильм с пленки, например. Механик заправляет бобину… Это все другая история, прикоснуться к которой наверняка было бы интересно абсолютно всем посетителям киностудии", - отметил он.

По словам Шавловского, "Ленфильм" планирует переоборудовать этот зал за счет грантовых средств. "Там просто нужно новое оборудование и новый экран на самом деле. Даже кресла я бы там не стал менять", - сказал он, добавив, что на киностудии хотели бы сохранить ауру зала, которая там существует.

Пленочное оборудование есть в ряде городских кинотеатров, но кинопоказы с его использованием проходят нечасто. "Мы хотим это поставить, чтобы это было постоянной, программной историей, - отметил Шавловский. - Пленочный показ является совершенно особым и уникальным опытом просмотра фильма. Можно это сравнить с винилом и цифровой музыкой".