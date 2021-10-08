Посол Японии открыл фестиваль "Японская осень" в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Мероприятия фестиваля "Японская осень" в рамках Года японско-российских межрегиональных и побратимских обменов начались в Волгограде. В торжественной церемонии открытия фестиваля, которая прошла в пятницу в библиотеке имени Максима Горького, принял участие посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки, сообщает корреспондент ТАСС.

Обращаясь к присутствующим, дипломат отметил, что давно мечтал побывать в Волгограде. "Это историческое место, известное всему человечеству, потому что именно здесь произошел поворотный момент в истории - Сталинградская битва", - сказал он.

Кроме того, посол пригласил жителей и гостей Волгограда посетить выставку икон в музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова, которые написала его супруга Хироко Кодзуки. Он отметил, что иконы она пишет уже 20 лет.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, организаторами фестиваля "Японская осень" выступают Волгоградское отделение общества "Россия - Япония" при поддержке посольства Японии в РФ и администрации региона. Фестиваль будет проходить в течение двух недель на трех площадках - в музее Машкова, Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького и Волгоградском государственном педагогическом университете. В программе лекции, мастер-классы, выставки и кинофестиваль.