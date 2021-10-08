Новым художественным руководителем Театра сатиры назначат Сергея Газарова

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры с 13 октября станет Сергей Газаров. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Сергей Газаров станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры с 13 октября 2021 года", - говорится в сообщении. Он также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, данный пост он занимает с 8 декабря 2020 года.

"Возглавить Театр сатиры - это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра", - сказал Газаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Режиссер признал, что новое назначение - большое доверие и огромная ответственность. Ему придется еще больше работать, так как у него есть свои обязательства перед коллегами в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

Сергей Ишханович Газаров - российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер.