IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет 11-13 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Участники и гости IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) по электронному билету смогут побывать в 29 музеях, в том числе на легендарном ледоколе "Красин", и увидеть цифровые инсталляции о космосе в Центре мультимедиа Русского музея. Как сообщила в пятницу пресс-служба форума, такую возможность даст участие в Общественном потоке ПМКФ, зарегистрироваться в который могут все желающие на сайте с 25 октября по 13 ноября.

"По бесплатному электронному билету в дни форума можно будет посетить Русский музей, музей-часовню храма Спаса на Крови, Гатчинский дворец, исторический парк "Россия - моя история", мемориальную квартиру Анны Ахматовой и ледокол "Красин" - всего в списке 29 музеев. Также участники Общественного потока смогут увидеть 45 выставок: познакомиться с пейзажной историей города на Неве, узнать, как машины и техника повлияли на искусство русских авангардистов и выйти в космос в Центре мультимедиа Русского музея", - говорится в сообщении пресс-службы.

В центре мультимедиа Русского музея участникам Общественного потока будет доступна для посещения акция "Посвящение космонавтике", где представят цифровые инсталляции на тему космоса и будущего человечества, выполненные художниками из России, Великобритании, Канады, Швейцарии и Израиля. В музее-часовне храма Спаса на Крови будет работать выставка "Русские святые", посвященная памятникам иконописи XVI-XIX веков, на которых запечатлены образы святых, особо почитаемых Русской православной церковью.

Российский этнографический музей покажет экспозиции, посвященные быту и культуре более чем 150 народов России и ближнего зарубежья XVIII - XX веков. Государственный музей истории Санкт-Петербурга предложит посетителям три выставки - "Русский авангард: механика, конструкция, быт" в Инженерном доме Петропавловской крепости, "Памятник началу века…" в музее-квартире Александра Блока и "Я в кубе" в Особняке Румянцева.

Общественный поток

ПМКФ традиционно включает два потока - профессиональный и общественный. Общественный поток, отмечают организаторы форума, ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся вопросами культуры и искусства. Он включает лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. Вход на его мероприятия бесплатный по электронным билетам.

Регистрация на мероприятия Общественного потока доступна всем желающим, которые регистрируются на сайте форума и заводят там личный кабинет. Там же доступен и полный список музеев, которые можно бесплатно посетить по электронному билету в дни форума. При этом организаторы отмечают, что количество электронных билетов ограничено.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум назначен на 11 - 13 ноября 2021 года, его планируется провести в очном формате. В 2020 году культурный форум был отменен и перенесен на год из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.