Новым художественным руководителем театра "Шалом" в Москве назначен Олег Липовецкий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Новым художественным руководителем Московского еврейского театра "Шалом" со 2 декабря станет Олег Липовецкий. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Новым художественным руководителем Московского еврейского театра "Шалом" назначен Олег Липовецкий. Он вступит в должность 2 декабря", - говорится в сообщении.

По словам Липовецкого, предложение столичного департамента культуры стать художественным руководителем театра "Шалом" является для него большой честью и ответственностью. "У истоков еврейского театра в России стояли великие мастера сцены и общественные деятели: Алексей Грановский, Соломон Михоэлс и другие. У еврейской культуры богатые традиции. Но в то же время ее неотъемлемое качество - открытость и восприимчивость ко всему новому и современному. Надеюсь, что вместе с единомышленниками мы сможем создать условия для ее успешного выполнения", - отметил Липовецкий.

Он также выразил благодарность за проделанную работу Александру Левенбуку, который руководил театром 34 года.

"Олег Липовецкий прекрасно понимает ответственность и специфику национальных особенностей театра. Сегодняшнее руководство театра, в свою очередь, считает своим долгом передать новому руководителю творческий и организационный опыт, накопленный за 33 года работы. Это относится в первую очередь к репертуару, который в еврейском театре не выбирается, а создается, к составу труппы, национальным обычаям и многим другим деталям. При этом решение, естественно, должен принимать новый худрук. А мы будем помогать ему советами. Думаем, что между нами достигнуто полное взаимопонимание", - в свою очередь заявил Левенбук.

Олег Липовецкий - режиссер, продюсер, создатель и художественный руководитель Международного конкурса новой драматургии "Ремарка".