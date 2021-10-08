Ширвиндт пока не дал однозначной оценки будущему худруку Театра сатиры

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Александр Ширвиндт, покинувший пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, пока не дал однозначной оценки режиссеру Сергею Газарову, который, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, с 13 октября станет худруком театра.

"Не знаю, посмотрим. Но то, что решили, уже хорошо", - сказал Ширвиндт в пятницу ТАСС. Он напомнил, что знаком с Газаровым. "Год назад, когда я уже пытался уходить с поста худрука, Газаров должен был спектакль у нас поставить, потом, насколько мне известно, он возглавил театр под руководством Армена Джигарханяна", - отметил Ширвиндт.

Газаров также продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, этот пост он занимает с 8 декабря 2020 года.

Александру Ширвиндту 87 лет. Он - советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель, с 2000 года - художественный руководитель Московского театра сатиры. Ширвиндт - народный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".