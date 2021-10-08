Основатели группы "Земляне" воссоединятся на вручении премии "Золотой граммофон"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Основатели советской музыкальной группы "Земляне" выступят вместе 10 декабря на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Русской Медиагруппы" - организатора премии.

На сцену выйдут лидер-гитарист группы Игорь Романов и продюсер и барабанщик Владимир Киселев.

"Сам факт воссоединения отцов-основателей "Землян" - это огромная радостная новость и для нас самих и, надеюсь, для миллионов поклонников, которые знают и любят песни группы, - привели в пресс-службе слова Киселева. - И мы очень рады, что именно гости церемонии "Золотой граммофон" станут нашими первыми зрителями".

Группа "Земляне" была основана в 1978 году в Ленинграде. Популярность пришла к коллективу в 1979 году после исполнения песни "Красный конь". Визитной карточкой группы стала композиция "Трава у дома", записанная в 1982 году.

Премию "Золотой граммофон" ежегодно вручает радиостанция "Русское радио" исполнителям самых популярных песен года, которые продержались в хит-параде радиостанции больше 20 недель.