В Петербурге пройдет финал XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Финальный тур XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова пройдет в Петербурге в номинации "Песня и эстрадный романс". Свыше 10 произведений, попавших в финал, исполнят в субботу в Театре музыкальной комедии.

"За эти годы конкурс подтвердил, что он востребован, что он развивается и расширяет свои горизонты. Несколько лет назад к его названию прибавилось слово "открытый", потому что он действительно открыт абсолютно для всех желающих творить и принимать в нем участие независимо от возраста, наличия диплома о музыкальном образовании и географических границ", - сказала в пятницу на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Фонда сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова, заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова. Она сообщила, что всего на конкурс было подано 470 заявок, из которых до финала дошло 12 произведений.

Впервые введена специальная номинация "Андрей Петров XXI века" на лучшую авторскую версию (кавер) песни Андрея Петрова.

Заявки поступили из 80 городов и населенных пунктов России, а также из Белоруссии, Бельгии, Германии, США, Украины, Эстонии. Председателем жюри в этом году будет композитор, народный артист России Эдуард Артемьев.

Финалисты получат специальные дипломы и памятные подарки. Победителям будут присвоены звания лауреатов или дипломантов и вручены денежные премии.

Конкурс проходит ежегодно, чередуя номинации: "Песня и эстрадный романс" и "Симфоническая музыка". В оба этих направления внес большой вклад народный артист СССР Андрей Петров (1930-2006), в наследии которого представлены оперы, балеты, симфонические и камерные произведения, музыка для кино.