Участниками конкурса миноритарной копродукции Минкультуры стали пять фильмов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пять игровых проектов приняли участие в конкурсе миноритарной копродукции, который проводит Минкультуры РФ с 2019 года, сообщила в ходе питчинга глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

"Программа уже дала свои яркие результаты: фильм "Купе №6" финского режиссера Юхо Куосманена получил Гран-при в Каннах, а картина "Оставь печаль свою" Тома Шовала удостоилась награды на фестивале в Израиле. Рассчитываем, что количество подобных успешных проектов только увеличится", - отметила Максимченко.

В этом году на конкурс поступило 12 заявок, из них четыре анимационных и восемь полнометражных картин. До очной защиты допустили пять игровых проектов. Кинематографисты представили драму "Рокси" совместного производства Германии, Бельгии и России, картину "Леван и Гиви" производства Грузии, Литвы и РФ, фильм "Апатия" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым, создаваемый при участии Франции, Греции и России, трагикомедию "Яша и Леонид Брежнев" производства Армении и России, в котором Брежнева сыграет Юрий Стоянов, а также мелодраму "Все будет хорошо-2", в создании которой участвуют Белоруссия и Россия.

Кроме того, режиссер Светлана Проскурина представила на питчинге новый проект "Первая любовь", сценаристка и режиссер Любовь Мульменко рассказала о своем втором полнометражном игровом фильме "Фрау" с Юрой Борисовым в одной из ролей. Всего за два дня питчингов экспертам презентовали 90 проектов.