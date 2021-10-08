Спектакль-мистерию к 35-летию Чернобыльской аварии поставили во Владимире

ВЛАДИМИР, 8 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля-мистерии "Чернобыль. Путешествие с ангелом", посвященного 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, состоялась во Владимире. Постановка основана на книге Светланы Алексиевич и дополнена воспоминаниями ликвидаторов аварии.

"Тема Чернобыля стала мне очень близкой, к тому же, в этом году 35-летие катастрофы, и мы познакомились с ликвидаторами аварии, которые живут во Владимирской области, много беседовали с ними, и часть диалогов звучит во время спектакля. Тема сегодня очень популярна, но, мне кажется, мы немного по-другому смотрим на эту историю. Именно театр дает возможность аллегорически, не напрямую, говорить о философских вещах - о том, что у нас нет второй жизни, нет второй планеты, о ценности отношений с близкими", - рассказал ТАСС руководитель театрального товарищества "Завод", исполнитель главной роли в спектакле Александр Аладышев.

Как пояснил собеседник агентства, в основу инсценировки легла книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва", фрагменты которой дополнены отрывками из произведений Достоевского, воспоминаниями владимирцев, работавших в зоне катастрофы. Участие в спектакле принимают солисты хора Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале - в постановке они исполняют как традиционные литургические песнопения, так и авторскую музыку, написанную для спектакля. Авторы идеи в качестве сценической площадки выбрали индустриальное здание владимирской ТЭЦ, где проходит реконструкция, по задумке, оно напоминает атомный реактор.

Режиссером "Чернобыля" стал Дмитрий Тишко, для работы над спектаклем он специально прилетел из Польши.

Средства на постановку недавно созданного во Владимире театрального товарищества "Завод" выделил Президентский фонд культурных инициатив. Запланировано шесть премьерных показов, в том числе, для студентов и школьников, а также съемка киноверсии спектакля, которая будет транслироваться на телевидении, в учреждениях образования и культуры региона.