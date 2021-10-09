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Директор Александра Серова сообщил, что артист не отменяет ближайшие концерты

"Комсомольская правда" ранее сообщила, что 67-летний певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Концерты народного артиста РФ Александра Серова, ближайший из которых назначен на 16 октября во Владимире, не отменяются. Об этом сообщил ТАСС в субботу его директор Александр Федорков.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что 67-летний певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких.

"Концерты не отменяются", - прокомментировал он. Представитель артиста посоветовал поклонникам доверять информации на официальном сайте Серова.

Серов - исполнитель таких хитов, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

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