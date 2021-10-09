В Ватикане отметили 200-летие со дня рождения Достоевского

ВАТИКАН, 9 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Торжественное заседание, посвященное 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, прошло в Ватикане. Как рассказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Ватикане Александр Авдеев, событие такого уровня проходит впервые и подчеркивает значимость культурных связей России и Ватикана.

"В заседании принял участие государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Это второй человек в папском городе-государстве. Выступали видные ватиканские богословы, и все напоминали, как Папа Римский Франциск относится к творчеству Достоевского, разделяет и цитирует его религиозные тезисы", - поделился дипломат.

Как отметил в своем выступлении Паролин, с самого начала понтификата Папа Франциск цитировал Достоевского, "который мог передавать и чувствовать духовность". Последний раз понтифик приводил суждения русского писателя во время апостольского визита в Словакию в сентябре.

В рамках заседания был представлен перевод на итальянский трех речей философа и публициста Владимира Соловьева (1853-1900) о Достоевском, которые были написаны после смерти писателя в период с 1881 по 1883 год. Книга с предисловием митрополита Волоколамского Илариона вышла в цикле публикаций римской академии Sapientia et Scientia, основанной в 1993 году как ассоциация "София". В 2010 году она продолжила свое существование как академия. Председателем научного комитета Академии был современный российский филолог и мыслитель Сергей Аверинцев (1937-2004). Ему в начале декабря будет посвящена другая организованная совместно с Ватиканом конференция.

Как отметил Авдеев, контакты по линии развития культурных связей между Россией и Ватиканом не прекращаются. "К концу года ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Музеями Московского Кремля и Ватиканскими музеями", - рассказал посол.