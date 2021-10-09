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В Северной Осетии вручили госнаграды артистам Кубанского казачьего хора

Кубанский казачий хор выступил впервые вместе с Государственным академическим ансамбле танца "Алан" в рамках концертной программы "Кунаки России"

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер Северной Осетии Борис Джанаев вручил госнаграды артистам Кубанского казачьего хора, которые выступили на одной сцене с госансамблем республики.

"Для меня большая честь вручить вам награды от имени Главы республики Сергея Меняйло. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших побед и достижений", - сказал Джанаев, которого цитирует пресс-служба главы и правительства региона.

Кубанский казачий хор выступил впервые вместе с Государственным академическим ансамбле танца "Алан" в рамках концертной программы "Кунаки России". Целью концепта стало укрепление братских отношений Кубани и Осетии.

Указом главы Северной Осетии за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность награждены участники Кубанского казачьего хора: почетным званием "Народный артист Республики Северная Осетия-Алания" художественный руководитель и главный дирижер Виктор Захарченко, почетным званием "Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания" балетмейстер Елена Арефьева, солистка танцевальной группы Ольга Чернявская и солист танцевальной группы Александр Чернявский.

Почетной грамотой РСО-Алания награждены солисты танцевальной группы: Сергей Антонов, Ульяна Винниченко, Алибек Джандубаев, Алексей Попов, Михаил Таракановский, Роман Чернявский и Вячеслав Шемендеев.

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