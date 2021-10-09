Минкультуры назначило нового главу Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минкультуры РФ назначило директором Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлану Мельникову. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Решением Минкультуры России генеральным директором Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Псково-Изборского объединенного музея-заповедника" назначена Светлана Мельникова", - говорится в сообщении.

Псково-Изборский музей-заповедник получил федеральный статус в декабре 2020 года. В министерстве считают, что с новым руководителем музей и его филиалы будут развиваться динамичнее, раскроется туристический потенциал учреждения. "Рассчитываем, что благодаря имеющемуся опыту Светлана Мельникова в ближайшее время представит Минкультуры России концепцию стратегического развития учреждения", - добавили в пресс-службе.

Мельникова окончила Владимирский государственный педагогический институт, специализируясь на английском и немецком языках. В 1978 году пришла на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а в 2010 году стала его руководителем. В 2016 году возглавила Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", а через два года вернулась на должность генерального директора Владимиро-Суздальского заповедника. Является заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский обратил внимание на опыт и авторитет нового руководителя Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. "Светлана Евгеньевна Мельникова - почетный член Президиума Союза музеев России. Она пользуется огромным авторитетом и уважением в музейном сообществе и славится умением решать сложные организационные и психологические проблемы. Является, по сути, тем, кого называют кризис-менеджерами. Вопреки пессимистам, она сумела выправить ситуации в Херсонесском и Владимиро-Суздальском музеях-заповедниках. Ждем от нее такого же успеха и в Псковском музее-заповеднике, который в последние годы не раз становился предметом озабоченного внимания Союза музеев России", - привели его слова в сообщении.

Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Александр Воронко в свою очередь поблагодарил ранее занимавшего пост руководителя учреждения Александра Голышева за подготовительную работу в вопросе объединения Псковского и Изборского музеев и придания учреждению федерального статуса. Благодаря его деятельности эти процессы удалось завершить в установленные сроки.

О музее

Псковский музей-заповедник открыт в 1876 году и является одним из старейших в России. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входит восемь филиалов, среди которых единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (известна под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь XII-XVII вв.

Музей-заповедник "Изборск" основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника также числится музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.

Объединенный Псково-Изборский музей зарегистрирован в июле 2019 года.