ТАСС, 9 октября. Десятый Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона пройдет в Мурманской области с 13 по 17 октября. В нем примут участие коллективы из российских регионов, театры из Финляндии, Швеции и Норвегии представят работы в онлайн-формате, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В этом году мероприятия фестиваля пройдут с 13 по 17 октября на площадках областного театра кукол и Детской театральной школы Мурманска. Столицу Заполярья посетят коллективы театров Саратова, Пскова, Вологды, Котласа, Белгорода, Архангельска и Санкт-Петербурга. Из-за пандемии артисты театров кукол из Финляндии, Швеции и Норвегии не смогут приехать в Россию и покажут свои спектакли онлайн, оставаясь при этом полноправными участниками фестиваля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль впервые проходил в Швеции в 1999 году, Россию на нем представил Мурманский областной театр кукол со спектаклями "Кто устроил балаган?" и "Саамская сказка". Тогда же было решено, что география фестиваля будет охватывать все страны Баренцева региона и место следующего фестиваля будет определяться на предыдущем. С тех пор Мурманский областной театр кукол уже в четвертый раз становится организатором этого фестиваля.

"Для артистов всех стран-участниц фестиваль - это ценная возможность обменяться опытом, продемонстрировать свои достижения и посмотреть, как развиваются коллеги, а для зрителей - познакомиться с лучшими постановками зарубежных и российских театров кукол. Уверена, что фестиваль станет одним из самых ярких событий в культурной жизни Заполярья и соберет на своих площадках всех ценителей театрального искусства", - отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.