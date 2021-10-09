Музыкальный фестиваль Arkhangelsk music weeks открылся с ограничениями

АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. Фестиваль Arkhangelsk music weeks открылся в субботу в Архангельске. Мероприятия в выходные пройдут по заявленной программе. Концерты с понедельника будут проходить с измененной программой, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

С 11 октября в Архангельской области доступ на культурные мероприятия возможен при предъявлении действующего QR-кода, которым подтверждается вакцинация, либо перенесенная коронавирусная инфекция, либо предъявляется отрицательный ПЦР-тест.

"Сегодня фестиваль Arkhangelsk music weeks открыли известная поэтесса Вера Полозкова и композитор Александр Маноцков. Вместе они презентуют новую книгу Веры "Работа горя". 10 октября в Архангельске впервые выступит московский вокальный ансамбль Intrada, хор из тринадцати солистов представит программу "Музыкальные шедевры эпохи Петра I". На эти два события не распространяются новые ограничения, которые вступают в силу с 11 октября. А вот уже с понедельника зрителей ждут новые условия посещения концертов", - сказали в пресс-службе.

Чтобы попасть на концерты с 11 октября, зритель должен предъявить QR-код. На зрителей моложе 18 лет новое требование не распространяется. Как отметили в пресс-службе, горожане уже начали сдавать билеты на мероприятия. Перенесен музыкальный спектакль "1926" с участием Елизаветы Боярской, Анатолия Белого и Дмитрия Синьковского, новая дата будет объявлена позднее. Однодневный фестиваль независимой отечественной музыки в рамках Arkhangelsk music weeks "Новый восход", который должен был состояться 30 октября, также перенесен.

Остальная программа пока без изменений. Актриса театра и кино Ксения Раппопорт и лауреат международных конкурсов Полина Осетинская представят музыкальный спектакль "Неизвестный друг" по произведению Ивана Бунина. Зрители отметят 100-летие со дня рождения Астора Пьяццоллы на концерте артистов Поморской филармонии "По ту сторону танго", пройдут концерты заслуженного артиста России Александра Князева и группы "Неизвестный композитор", которая представит свой новый альбом. Ансамбль народной музыки "Антари" и эстрадный ансамбль "Край" представят зрителям проект "Народные грани", посвященный красоте русской северной песни, состоится концерт Архангельского филармонического камерного оркестра.

Фестивали рока и джаза

Рок-фестиваль "Беломор-буги" и фестиваль Международные дни джаза будут проходить не по три дня, как планировалось ранее, а по два. "Беломор-Буги" состоится 15 и 16 октября, среди участников - группы "Волны Советов", Corwine, "Якорь", "7 отличий", Eternal sky и другие музыканты из Архангельска, Северодвинска, Вологды, Казани, Онеги, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Саратова, Череповца и Владикавказа.

Международные дни джаза откроются 21 октября. В этот день выступят Васил Хаджиманов, Квартет Олега Киреева, Братья Бриль, Мариам Мерабова, Александра Шерлинг и Этери Бериашвили. Второй и третий дни фестиваля организаторы объединили в один. 22 октября в Архангельске выступят Алексей Круглов и Квартет Яака Соояра (Россия - Эстония), Алекс Сипягин и Алина Енгибарян (Россия - Италия), арт-ансамбль Тима Дорофеева и Саймон Вирш (Германия).

В рамках Arkhangelsk music weeks пройдет конкурс для молодых исполнителей музыки актуальных направлений Arkhangelsk music search. Жюри отберет десять исполнителей или команд. Они выступят на финальном концерте и в дальнейшем получат возможность выступить на крупных фестивалях по всей России, записать альбомы, заключить контракты.

Arkhangelsk music weeks завершится 4 ноября концертом Олега Нестерова и группы "Мегаполис", музыканты представят свой новый альбом "Ноябрь".