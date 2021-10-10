В Петербурге назвали победителей XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Петербургский певец, пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Ковзель завоевал первую премию XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова. Смотр завершился в субботу концертом 12 финалистов в театре Музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

На конкурсе 27-летний победитель был представлен в номинации "Песня и эстрадный романс" с песней "Вспоминай меня" на стихи Вероники Тушновой. Ковзель окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, в 2013 году стал лауреатом международного конкурса вокалистов "Весна романса", создал эстрадный коллектив профессиональных музыкантов "Ленинградские мосты". В настоящее время занимается профессиональной концертной деятельностью. В новой номинации "Андрей Петров XXI века" победителем стала петербургская регги-группа "Акимама". По мнению жюри, она представила лучшую кавер-версию песни Андрея Петрова "Колю позовите" из фильма "Мой добрый папа".

"Конкурс прошел на высоком уровне и был очень разнообразный: тут была и рок-музыка, и бардовская песня, и даже реминисценции песен советских времен. Меня вдохновило, что такие конкурсы могут делать открытия новых имен. Ни один лауреат нынешнего конкурса мне лично не был знаком, и я рад личному ощущению, что узнал новых замечательных композиторов и певцов", - сказал на церемонии награждения победителей председатель жюри, народный артист России Эдуард Артемьев.

Вторая премия присуждена московскому композитору, аранжировщику и педагогу Вячеславу Осьминину за песню "Колыбельная". Лауреатом третьей премии стал петербургский певец, автор песен, основатель группы "Полюса" Илья Разин, чья песня "Удлинитель дней" завоевала также приз зрительских симпатий.

Жюри рассмотрело 470 заявок, поступивших из 80 городов и населенных пунктов России, а также из Белоруссии, Бельгии, Германии, США, Украины, Эстонии. Все финалисты получили специальные дипломы и памятные подарки. Победителям присвоены звания лауреатов или дипломантов и вручены денежные премии.

Конкурс проходит ежегодно, чередуя номинации "Песня и эстрадный романс" и "Симфоническая музыка". В оба эти направления внес большой вклад народный артист СССР Андрей Петров (1930-2006), в наследии которого представлены оперы, балеты, симфонические и камерные произведения, музыка для кино. Композиторский конкурс следующего года пройдет в номинации "Симфоническая музыка".