В Табасаранском районе Дагестана предложили проводить фестиваль культуры регулярно

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Фестиваль культуры в Табасаранском районе предложили проводить на постоянной основе. В рамках фестиваля также прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня поэта-воина Мирзы Калукского, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"В Табасаранском районе состоялся фестиваль культуры, в рамках которого прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня поэта-воина Мирзы Калукского. Фестиваль приурочен к 100-летию образования ДАССР и 280-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. Организация подобного мероприятия стала возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке администрации Табасаранского района. В рамках фестиваля было предложено раз в три года проводить День Мирзы Калукского в муниципалитете", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках фестиваля были организованы выставки традиционных народных промыслов и ремесел, подворья сельских поселений, состязания по национальным видам спорта и концертная программа.

"В этот же день в рамках празднования Дня Мирзы Калукского состоялась научно-практическая конференция, посвященная 280-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане", - добавили в пресс-службе. При этом уточнили, что на конференции были выступления и доклады, посвященные событиям 1741 года, об освободительном движении горцев Дагестана, о личности поэта-воина Мирзы Калукского, возглавившего отряды горцев в борьбе против иранских завоевателей.

"Жизнь Мирзы Калукского и как поэта, и как воина является примером беззаветной преданности родному краю. Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения должно строиться на примерах таких людей, как Мирза Калукский",- цитирует слова главы муниципалитета Магомеда Курбанова его пресса-служба.