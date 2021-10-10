"Ленфильм" открыл на киностудии месяц писателя Евгения Шварца показом "Золушки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Петербургская студия "Ленфильм" открыла в воскресенье серию кинопоказов, посвященных писателю Евгению Шварцу и 125-й годовщине со дня его рождения, отмечаемой в этом году. Первой зрителям показали цветную версию "Золушки", еще три картины публика сможет увидеть на большом экране до конца месяца.

"Киностудия "Ленфильм" начинает серию кинопоказов, посвященных писателю, в рамках фестиваля "Текст в контексте". Евгений Шварц - автор сценариев кинокартин "Ленфильма" "Золушка", "Тень", "Снежная королева", "Каин ХVIII". Именно эти фильмы киностудия будет показывать в своем киноцентре каждое воскресенье. <…> Каждый показ будет открывать рассказ о создании фильма", - рассказали журналистам на киностудии в преддверии старта специальных показов.

17 октября в полдень состоится показ "Тени" режиссера Надежды Кошеверовой, в главных ролях - Олег Даль, Владимир Этуш, Сергей Филиппов, Зиновий Гердт и другие. 24 октября покажут "Каина XVIII" режиссеров Кошеверовой и Михаила Шапиро, в фильме сыграли Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Светлана Лощинина, Александр Демьяненко. 31 октября серию показов завершит фильм-сказка "Снежная королева" режиссера Геннадия Казанского с участием Елены Прокловой, Евгения Леонова и других артистов.

"Конечно, эти фильмы можно посмотреть на YouTube-канале "Ленфильма", однако нам кажется, что увидеть их на большом экране куда волшебнее, - отметили на киностудии. - В выставочном пространстве студии гости "Ленфильма" увидят специально подготовленную экспозицию, в которую войдут костюмы, реквизит, архивные материалы и документы, связанные с созданием фильмов по сценариям Евгения Шварца. К примеру, туфелька и чайник из фильма "Золушка", "Волшебный реквизит" из кинофильма "Снежная королева", корона Каина XVIII и многое другое".

Часть экспозиции будет в свободном доступе, а некоторые экспонаты можно будет увидеть, записавшись на экскурсию по киностудии. Выставка будет работать на "Ленфильме" до конца октября.

Фестиваль "Текст в контексте", организованный Государственным литературным музеем "ХХ век", проходит впервые, его программа в этом году посвящена Евгению Шварцу. Фестиваль организован в офлайн и онлайн-форматах с участием более 30 организаций из трех регионов страны, он продлится до 31 декабря. В афише - театрализованные представления и литературные читки, показы репертуарных спектаклей в театрах города, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

О Шварце

Евгений Шварц (1896-1958) - прозаик, драматург, поэт и сценарист. Путь в литературе он начал в 1920-е годы ХХ века. За свою жизнь Шварц написал 22 пьесы, среди которых "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо", "Золушка". Они легли в основу постоянного репертуара многих театров страны. По его сценариям было снято 13 фильмов, часть из которых стали классикой советского кинематографа.