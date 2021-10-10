На Ставрополье в 2022 году подготовят кукольный спектакль по мотивам казачьих сказок

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Кукольный спектакль по мотивам сказок терских казаков впервые создадут на Ставрополье в 2022 году благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Телеверсию постановки снимут с использованием VR-камеры, сообщила ТАСС инициатор проекта Ирина Щербакова.

"Планируется создание кукольного спектакля по мотивам сказок терских казаков в 2022 году. В планах также сделать экранизацию - отснять постановку, чтобы кукольный спектакль можно было демонстрировать в качестве фильма для детей", - сказала она.

Спектакль создадут по мотивам сказок, сборник которых планируется издать на Ставрополье в 2022 году. Для спектакля напишут сценарий, участвовать в постановке будут казаки. "Будут созданы специально для спектакля ростовые куклы, костюмы, для этого будем привлекать специалистов. Среди казаков есть режиссеры и артисты, которые могут и умеют создавать подобные постановки", - отметила Ирина Щербакова.

Телеверсию спектакля снимут с использованием панорамной VR-камеры. Авторы проекта отмечают, что ранее на Ставрополье не делали постановок по терским сказкам. Подготовка сборника сказок и создание первого спектакля может подтолкнуть к изучению казачьего фольклора. "С древности детей воспитывали на сказках. Это самый простой способ донести ребенку, что такое добро и зло. Это воспитательный момент и наиболее легкий способ ненавязчиво воспитывать ребенка. В терских сказках есть чему поучиться", - считает инициатор проекта.