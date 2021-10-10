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В Ейске прошел премьерный показ спектакля о событиях в детдоме во времена войны

Его поставили по документальной повести Леонида Дворникова - одного из выживших при событиях 1942 года воспитанников детдома
© Пресс-служба администрации Ейского района

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля о событиях в Ейском детском доме, где во время карательной операции зондеркоманды СС-10 "а" во времена Великой Отечественной войны погибли более 200 детей, состоялся в городском музее в честь годовщины событий. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея им. В. В. Самсонова Марина Сидоренко.

В воскресенье в Ейске в рамках проекта "Без срока давности" проходят памятные мероприятия по случаю годовщины событий в Ейском детском доме 9-10 октября 1942 года.

"Ейский театр драмы и комедии в городском музее провел премьерный показ спектакля по документальной повести Леонида Дворникова (одного из выживших при событиях 1942 года воспитанников Ейского детского дома) "От имени погибших". Также в храме Ейска состоялась лития (заупокойное богослужение об усопших и погребенных), в которой зачитали имена 214 погибших воспитанников детского дома, в храме была зажжена свеча, которую затем доставили на кладбище. Траурные мероприятия состоялись у места захоронения погибших воспитанников детдома на городском кладбище", - сообщила Сидоренко.

Она уточнила, что в честь годовщины событий в Ейском детском доме артисты провели премьерный показ сокращенной версии спектакля. В ближайшее время они начнут подготовку спектакля по документальной повести Леонида Дворникова "От имени погибших" в полной версии. В траурных мероприятиях приняли участие глава Ейского района Виктор Ляхов, представители администрации Ейского района, а также потомки выживших воспитанников Ейского детдома и жители города.

Трагедия в Ейском детдоме

В 2019 году были рассекречены архивные материалы об убийстве членами зондеркоманды СС-10 "а" в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, на основании которых СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде. На данный момент никого из воспитанников детдома, которым удалось уцелеть во время событий Великой Отечественной войны, в живых уже нет.

В начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Согласно рассекреченным ФСБ архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.

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