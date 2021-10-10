Действие "Пушкинской карты" могут распространить на педагогов

"Там вопрос еще и финансовый, но это не исключено. И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея", - сказал он, отвечая на вопрос одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о такой возможности.

По словам Кравцова, реализация инициативы требует дополнительных затрат. "Но она не исключена, мы это обсуждаем, думаем, может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов", - отметил он.