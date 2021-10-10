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Действие "Пушкинской карты" могут распространить на педагогов

Как сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, это не исключено, но требует дополнительных затрат
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия "Пушкинской карты" на учителей. Об этом в воскресенье заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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"Там вопрос еще и финансовый, но это не исключено. И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея", - сказал он, отвечая на вопрос одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о такой возможности.

По словам Кравцова, реализация инициативы требует дополнительных затрат. "Но она не исключена, мы это обсуждаем, думаем, может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов", - отметил он.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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