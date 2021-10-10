В Неаполе начался новый фестиваль российской культуры "Вулкан искусств"

РИМ, 10 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новый фестиваль российской культуры "Вулкан искусств" начался в южной итальянской области Кампания, он охватит города Неаполь, Помпеи и Капуа. Как корреспонденту ТАСС пояснили в воскресенье его организаторы из Центра кинофестивалей и международных программ, смотр, который вошел в многолетний проект "Культурная миссия в Италии", должен был состояться еще 2020 году, но был отложен из-за пандемии.

"Открывается наш долгожданный проект - "Вулкан искусств". Нам пришлось преодолеть немало трудностей, но мы в Неаполе", - сказала президент центра Татьяна Шумова.

В афише фестиваля - выступления Государственного ансамбля танца "Марий Эл", концерты солистов Мариинского театра Марии Баянкиной (сопрано) и Ирины Шишковой (меццо-сопрано), показы фильмов именитых и молодых российских кинорежиссеров. В эти же дни состоится награждение специальным знаком фестиваля "Солнце Неаполя" - за вклад в развитие мирового искусства, который в 2021 году будет вручен народному артисту России, генеральному директору киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссеру Карену Шахназарову. Его ленты "Анна Каренина. История Вронского" (2017) и "Курьер" (1986) пройдут в кинопрограмме фестиваля.

"Вулкан искусств" проводится при поддержке министерств культуры и иностранных дел России, а также мэрий итальянских городов. Партнером Центра кинофестивалей и международных программ выступает итало-российская культурная ассоциация "Аврора". Как отметил в приветственном слове к участникам и зрителям фестиваля посол РФ в Италии Сергей Разов, "более 20 лет Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке министерств культуры и иностранных дел РФ представляет многонациональную российскую культуру в различных регионах Италии". К уже традиционным смотрам в Милане, Риме, Бари и городах озера Гарда добавляются новые места встреч - Неаполь, Помпеи и Капуа.

Во время фестиваля предусмотрены официальные встречи с мэрами этих городов, направленные на укрепление взаимных контактов и развитие межгосударственных связей России и Италии. "А в дальнейшем по предложению итальянских партнеров планируется активизировать работу с молодыми кинематографистами: проводить мастер-классы в области креативных индустрий, творческие встречи и открытые дискуссии, а также конкурсные проекты российско-итальянских киношкол с целью создания профессионального креативного сообщества молодых специалистов в области киноиндустрии", - сообщили в Центре кинофестивалей и международных программ.