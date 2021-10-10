Гран-при первого фестиваля театров малых городов завоевал театр из Красноярского края

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Народный театр-студия "Ра вестник" из Шушенского Красноярского края завоевал Гран-при первого межрегионального фестиваля любительских театров малых городов России "Театральная пристань", который завершился в Каргополе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Диплом Гран-при - Народный театр-студия "Ра вестник", спектакль "Ревизор", режиссер - Антон Пузынин. МБУ "Районный центр культуры" поселка городского типа Шушенское, Красноярский край", - сказали в пресс-службе.

Юрий Пузынин, сыгравший Городничего, получил награду в номинации "Лучшая мужская роль". Приз за лучшую женскую роль получила актриса Образцового театра юного зрителя Ассоциации Кольчугинских театров из г. Кольчугино Владимирской области Ольга Кириллова за роль Тетушки в спектакле "Чудотворец, история одной московской фамилии".

В первом фестивале театров малых городов принимали участие 12 коллективов, труппы были отобраны в ходе конкурса, отбор проводил Российский дом народного творчества. В Каргополь приехали театры из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Тверской и Рязанской областей, Красноярского края, коллектив из города Харцызск Донецкой народной республики показывал свою постановку онлайн.

Фестиваль "Театральная пристань" планируется проводить в Каргополе один раз в два года.