Международный конкурс Григоровича "Молодой балет мира" открывается в Сочи

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира", который станет восьмым по счету, открывается в понедельник в Сочи. Он пройдет с 11 по 18 октября, сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

"VIII Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" по традиции стартует сегодня в сочинском Зимнем театре. Более 50 конкурсантов из десяти стран мира будут соревноваться в двух возрастных группах - младшей и старшей", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году конкурс посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева, выдающегося деятеля русской и мировой культуры.

"В международное жюри вошли видные артисты и педагоги: ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова (председатель); премьер балета, заслуженный артист РФ, педагог-репетитор Юрий Васюченко; народная артистка СССР Маргарита Дроздова, художественный руководитель театра "Русский балет", народный артист СССР Вячеслав Гордеев; художественный руководитель Большого театра Белоруссии, народный артист СССР Валентин Елизарьев; художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев (Украина), ректор римской Академии танца Маргерита Паррилла (Италия), танцовщик и педагог Оливье Патэ (Франция)", - перечислил представитель оргкомитета.

Конкурс пройдет с соблюдением мер безопасности, предусмотренных в целях борьбы с распространением коронавируса. Он продлится неделю, завершится 17 октября гала-концертом лауреатов в Сочи, который на следующий день также состоится в Краснодаре.

Приветствие Григоровича

Свое приветствие конкурсу адресовал его основатель - всемирно известный хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. "Мы в восьмой раз проводим конкурс "Молодой балет мира", как всегда, с надеждой, а сейчас - еще и большей, чем прежде, - сказал Григорович ТАСС. - На пути нашего развития стали объективные, почти непреодолимые обстоятельства внешней силы. Пандемия наносит удар по самой цивилизации - человечество растеряно, многие в унынии".

Но, как утверждает хореограф, "иные выбирают путь продолжения жизни и принимают ее только такой, какой она должна быть, - полной радости творческого труда, общения с любимыми, близкими и профессионалами". "Конкурс балета, на который съезжаются молодые, им в этом поможет. Заложенные в него идеи просты и вечны: путь к совершенству лежит через великий труд, бывает, через отказ от удобств и многих привычных норм. Но настоящих артистов это никогда не останавливало", - заявил Григорович.

"Мы, организаторы, члены жюри, педагоги, приветствуем эти намерения и заранее волнуемся за всех соискателей. Они вступают в профессию, поставив себя в конкурентную ситуацию, и готовы доказывать свою необходимость классическому балету", - подчеркнул хореограф.

Он отметил, что "многие уважаемые люди способствовали тому, чтобы конкурс состоялся и продолжил быть площадкой самовыражения молодых". "Это прежде всего Министерство культуры РФ, администрация Краснодарского края и города-курорта Сочи. Спасибо им всем. Наши труды воздадутся. Жизнь имеет особенность восстанавливаться после тяжелых спадов. И нужно, чтобы в ней всегда было место балету. Без него какая жизнь!" - заключил мастер, приближающийся к своему 95-летию.

О конкурсе

Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" проходит с 2006 года. Ему предшествовал фестиваль Юрия Григоровича "Молодой балет России" (Краснодар, 2003) и I Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов "Молодой балет России" (Краснодар, 2004). Начиная с 2006 года конкурс "Молодой балет мира" проводится в городе Сочи на сцене Зимнего театра.

За годы проведения конкурсов в них участвовали около 300 соискателей из 17 стран: России, Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Венесуэлы, Армении, Италии, Кореи, Азербайджана, Германии, Малайзии, Молдавии, США, Турции, Узбекистана, Японии. В международное жюри всех конкурсов входили видные деятели мирового балета, артисты и педагоги из России, Японии, Италии, Франции, США, Белоруссии, Украины, Казахстана, Кореи.

Пять раз в практике конкурса "Молодой балет мира" (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) присуждался Grand Prix (Гран-при) - балеринам Ёзге Башаран (Турция), Оксане Бондаревой (Украина) и танцовщикам Эльдару Сарсембаеву (Казахстан), Давиду Залееву и Олегу Ивенко (Россия).