Организаторы выставки Дали в Петербурге рассчитывают на огромный интерес публики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Организаторы выставки произведений Сальвадора Дали в Санкт-Петербурге, которая откроется 13 октября в Музее Фаберже и будет посвящена образу Гала, рассчитывают на то, что она вызовет огромный интерес у аудитории. Такое мнение выразил на пресс-конференции в ТАСС председатель правления фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

"Мы посвятили эту выставку жене и любимой женщине Сальвадора Дали - Гала. Мы привезли сюда совершенно уникальные вещи. Мы с удовольствием представим картины <…> "Атомная Леда" и "Галатея сфер", [они] 15 лет не покидали пределы Испании, "Галарина" вообще никогда не покидала пределов музея после смерти Дали, - рассказал Воронченко. - Я надеюсь на огромный интерес со стороны жителей Петербурга к нашей выставке".

Для фонда "Связь времен" это уже третья выставка Дали: первая состоялась в Музее Фаберже в 2017 году, вторая - в московском "Манеже" в начале 2020 года, однако она была закрыта на месяц раньше срока из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Воронченко отметил, что экспозиция в столице, где демонстрировались более 180 работ художника, была очень успешной и попала в Книгу рекордов России: "Мы получили эти номинации в трех позициях: самое большое количество посетителей за один месяц - 316 тысяч, самое большое количество посетителей выставки за один день - 13,2 тысячи, и самая высокая средняя ежедневная посещаемость выставки - 10,2 тысячи".

По словам руководителя фонда, выставку, которую демонстрировали в московском "Манеже", изначально предполагалось привезти в Санкт-Петербург, но пандемия внесла коррективы в эти планы. "Мы решили эту выставку видоизменить, потому что любовь и романтизм, невзирая на ковид, никто не отменял", - сказал Воронченко. На выставке в Музее Фаберже будет представлена специальная подборка произведений Дали, изображающих Гала. Большая часть из них входила в личное собрание художника, который считал их настолько значимыми, что по желанию Дали они постоянно экспонировались в его Театре-музее в Фигерасе.

Выставка о музе Дали

Как рассказала на пресс-конференции директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали", куратор выставки Монсе Агер, посетителям будут представлены 23 живописных полотна, девять рисунков, 32 графических работы и шесть предметов из личной коллекции, которые ранее никогда не выставляли в других музеях. "Это особая выставка, это русская выставка", - сказала Агер, отметив, что именно личность Гала (урожденная Елена Ивановна Дьяконова) является основным фокусом экспозиции. "Я считаю, что это может быть первым шагом для того, чтобы осуществлять дальнейшие изыскания в этой сфере - влияние Гала и русского мира на Сальвадора Дали", - добавила она.

У публики в Петербурге также будет возможность посетить лекции, посвященные разным направлениям творчества Дали, дискуссии, кинопоказы и творческие мастер-классы для детей.

Президент фонда "Гала - Сальвадор Дали" Хорди Меркадер Миро выразил уверенность, что "выставка станет не меньшим успехом, чем московская".

Экспозиция "Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала" будет работать в Музее Фаберже с 13 октября по 16 января 2022 года.