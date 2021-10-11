Рабочий из Перми стал победителем первой литературной премии имени Катаева

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Рабочий из Перми Павел Селуков стал победителем литературной премии имени Валентина Катаева - создателя и первого главного редактора журнала "Юность", он представил на конкурс рассказ об охраннике "Эмигрант из Бедноленда".

"Для меня важно, что в финале нашей премии оказались такие разные авторы, как знаменитые, так и пришедшие, по сути, в качестве дебютантов. Здесь есть и Денис Драгунский, и Павел Крусанов, и Захар Прилепин, и Павел Селуков, и Роман Сенчин. И здесь же - авторы не очень известные, дебютировавшие в "Юности", или только начинающие свой путь. Ведущие издательства, литературные журналы номинировали на конкурс своих любимчиков, лучшие рассказы, которые они посчитали важным поддержать", - сказал на пресс-конференции ответственный секретарь премии Вячеслав Коновалов.

Объявление результатов конкурса, подведение итогов премии и вручение главного приза прошло в пресс-центре ТАСС в Москве. Победителем признан Селуков. Он рассказал, что работает формовщиком на стройке, ему 35 лет, начал писать он с 30 и к настоящему времени уже опубликовал три произведения. Поощрительный диплом получила автор из Москвы Анастасия Фрыгина за рассказ "Мария" "про тайгу и про медведя - с отлично переданным ощущением страха", сообщил Коновалов.

Член Большого жюри премии, писатель Татьяна Толстая пояснила, что основным критерием при оценке конкурсных произведений была "свежесть" рассказов. "Есть такой критерий, который непроизносимый, нефиксируемый - ощущение, чувство, которое можно как-то описать, оно "летучее", оно состоит из того, что рассказ, условно говоря, [должен быть] нескучный, от него есть ощущение свежести. <...> Она проявляется не только на уровне предложения, она проявляется на уровне слов и их сцепления. <...> Ты перестаешь видеть слова, хотя слова очень важны, но ты видишь образы", - пояснила Толстая.

Главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов отметил, что по стечению обстоятельств главную статуэтку премии изготовил родственник первого главреда издания. "Не так просто было найти инженера, который бы изготовил это. И когда мы нашли наконец этого человека, и я приехал ознакомиться с первыми чертежами и набросками, на тот момент только знал, что его зовут Петр. Стали предоставляться, он сказал: "Запишите мой телефон, меня зовут Петр Катаев". Он оказался правнуком Евгения Петрова, родного брата Валентина Катаева", - сказал Шаргунов.

По словам организаторов конкурса, в их планах - развитие премии, ежегодный поиск лучших рассказчиков, увеличение суммы для привлечения внимания к жанру рассказа.

О премии

Премия имени Валентина Катаева, создателя и первого главного редактора журнала "Юность", была объявлена изданием в конце прошлого года за произведения малой прозы. В жюри конкурса вошли писательница Татьяна Толстая, актриса Любовь Толкалина, писатели Алексей Варламов, Михаил Тарковский, автор монографий Герман Зверев, литературный критик Татьяна Соловьева, журналист Василий Авченко, прозаик Анна Матвеева и журналист Михаил Визель. К рассмотрению заявок принимались рассказы, опубликованные в 2020 году. Номинанты из числа издательств, СМИ выдвигали до пяти произведений. Призовой фонд конкурса составил 300 тыс. рублей.

По итогам работы Малого жюри в короткий список литературной премии им. В. Катаева вошли 13 рассказов.