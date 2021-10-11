Заявки на участие в конкурсе кинофестиваля Arctic open в Архангельске пришли из 98 стран

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе пятого Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 9 по 12 декабря, поступили из 98 стран, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"На рассмотрение отборочного жюри пришли 1 562 работы из 98 стран мира. Лидерами по числу заявок стали российские фильммейкеры - 266 заявок. На втором месте кинематографисты Ирана - 214 заявок. На третьем Индия со 172 заявками", - сказали в пресс-службе.

Согласно концепции проекта, предпочтение отдавалось кинематографистам арктических стран. Среди них, кроме России, больше всего заявок подали авторы из США, которые прислали 73 фильма, у Канады 25 заявок.

Большинство представленных на конкурс работ - это игровые короткометражные фильмы, их 1 175. "В присланных работах отражается весь спектр проблем, с которыми сталкивается современный человек, независимо от его места жительства, социального положения и национальности: это пандемия, глобализация, экология, культура, поиск себя в изменяющемся мире и так далее. Предстоит непростая задача - отобрать 50 полнометражных игровых, документальных и короткометражных фильмов, - сказала ТАСС программный директор фестиваля Анжелика Долинина. - В этом году мы хотели бы обратиться к культурному коду, уникальным культурным особенностям народов северных стран, попытаться заглянуть в прошлое и увидеть его в настоящем".

Программная дирекция кинофестиваля приступила к формированию шорт-листа, который будет объявлен 25 октября. Все мероприятия Arctic open пройдут с учетом действующих в Архангельской области ограничений на момент проведения кинофестиваля.

Проект "V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет.