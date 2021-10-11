Проведение премии "Музыкальное сердце театра" в будущем планируют в регионах

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Проведение национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра" в будущем планируется в крупных российских региональных театральных центрах, а не только Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам в понедельник президент фестиваля композитор Максим Дунаевский.

Несколько лет назад вручение премии "Музыкальное сердце театра" в рамках этого фестиваля было приостановлено, но в 2021 году после долгого перерыва и премия, и фестиваль представлены в новом формате. Местом проведения стал Новосибирск, где, как отмечают организаторы, сильны театральные традиции.

"Будущие премии у нас пройдут не только в Новосибирске, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах РФ", - сказал он.

Продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров уточнил, что для проведения рассматривается несколько площадок. "У нас есть несколько предложений, которые в настоящий момент мы рассматриваем", - сказал он.

Дунаевский добавил, что при проведении фестиваля и вручении премии важно не только само событие, но и академия, созданная для оценки спектаклей. "Пока она у нас не очень многочисленная, насчитывает чуть больше ста человек, но в дальнейшем, я думаю, она должна быть гораздо больше - наподобие американской академии Tony, академии кино. Это очень важно, потому что академия дает не только объективный подход к наградам, но еще какую-то работу с этим жанром, предметную и целенаправленную", - сказал он.

В шорт-лист национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра" в 2021 году вошли спектакли из девяти городов России. Среди них "Антигона" Пермского академического Театра-Театра, две постановки Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Карамболь", мюзикл "Герцогиня G" Башкирского театра оперы и балета (Уфа), а также два спектакля "Капитанская дочка" от Алтайского государственного музыкального театра (Барнаул) и Московского театра у Никитских ворот. Также в списке номинантов - спектакль "Питер Пэн" Московского театра юного зрителя, отмеченный премией "Золотая маска", рок-мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра и пьеса Cabaret новосибирского театра "Глобус". На фестивале в Новосибирске будет представлена лишь часть постановок.

О фестивале

"Музыкальное сердце театра" - российская национальная премия и фестиваль в области театрального искусства. Проект, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, был учрежден по инициативе известных деятелей искусства при поддержке правительства Москвы в 2005 году. Долгое время президентом премии и фестиваля был народный артист России и композитор Алексей Рыбников. В настоящее время президентом является композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.