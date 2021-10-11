Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Мизери умерла на 89-м году жизни, сообщил ТАСС в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист РФ Евгений Герасимов.

"Это вчера произошло. Она болела", - сказал он.

Герасимов на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным и близким актрисы.

"Ушла из жизни любимая артистка Николая Охлопкова, с которой я играл в театре им. Маяковского, Светлана Николаевна Мизери. Театральное сообщество потеряло в ее лице одну из блистательных актрис, сумевшую соединить разные творческие направления в разных жизненных периодах. Соболезнования родным, близким и коллегам. Вечная память," - написал Герасимов.

В театре "Сопричастность" также выразили соболезнования в связи с кончиной актрисы. "С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим", - говорится в сообщении на сайте театра.

Об актрисе

Светлана Николаевна Мизери - актриса театра и кино. Она родилась 4 сентября 1933 года в Москве, по окончании Школы-студии МХАТ была принята в труппу Художественного театра. В разные годы служила в театре "Современник", Театре им. Маяковского, выступала на сцене Театра им. А. С. Пушкина. В 1990 году Мизери перешла в театр "Сопричастность", сыграла около 50 ролей. Актриса также снималась в кино, в частности, в картинах "Под каштанами Праги", "Красная гостиница", "Интервью в Буэнос-Айресе" и других.

Удостоена звания народной артистки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского.