Снятый при поддержке России фильм "Купе №6" стал кандидатом от Финляндии на "Оскар"

ХЕЛЬСИНКИ, 11 октября. /ТАСС/. Лента "Купе №6" (Hytti №6), поставленная финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ, выбран в качестве кандидата от Финляндии на премию "Оскар". Об этом сообщило в понедельник финское объединение киноиндустрии Filmikamari ("Кинопалата").

"Купе №6" выбрано кандидатом от Финляндии на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", - говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о путешествии в конце 90-х годов двух молодых людей - финской студентки и российского шахтера - из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Помимо Финляндии, в создании приняли участие также Эстония и Германия.

Ранее картина получила гран-при на 74-м Каннском фестивале. Вручение премии "Оскар" состоится 27 марта 2022 года.