Фотовыставка о жизни и творчестве Галины Улановой открылась в Кремлевском дворце

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Архивные фотоматериалы агентства ТАСС, посвященные жизни и творчеству советской балерины Галины Улановой, представили в понедельник в Паркетном фойе Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Выставка приурочена к проекту Андриса Лиепы "Автографы и имиджи".

В объективах Валентина Черединцева, Александра Воротынского, Георгия Петрусова, Александра Батанова, Александра Конькова, Николая Рахманова, Евгения Кассина, Эдуарда Песова и Игоря Уткина прима-балерина Большого театра СССР запечатлена в спектаклях "Лебединое озеро", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Шопениана", "Медный всадник", а также на юбилейных вечерах, репетициях, с коллегами и поклонниками, при получении ордена Ленина, в домашней обстановке. Всего в экспозицию вошло около 30 снимков, сделанных начиная с 1950 года.

"Основная ценность этих фотографий в том, что повторить их уже невозможно. Это часть истории", - отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, напомнив, что Фотохроника ТАСС в этом году отмечает 95-летие. "Тем более приятно, что в юбилей мы принимаем участие в этом проекте", - добавил он.

Вернисаж посетил народный артист СССР, художественный руководитель Московской государственной академии хореографии Михаил Лавровский. "Большое спасибо всем корреспондентам, которые снимают балет. Благодаря вашему таланту искусство танца сохраняется в памяти. Есть такие фотографии, которые дают даже большее впечатление, чем то, что я видел на сцене", - заметил он.

Выставка будет работать в течение недели.

Автографы и имиджи

Проект Лиепы "Автографы и имиджи" призван познакомить зрителя с творчеством выдающихся артистов, его программы включают знаковые номера звезд балета XX века. Уже состоялись концерты, посвященные Рудольфу Нурееву, Майе Плисецкой, Вацлаву Нижинскому и Марису Лиепе. Агентство ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.

Галина Уланова (1910-1998) - народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской премии, обладательница Ленинской премии. Солистка балетной труппы Большого театра с 1944 по 1960 год. Исполняла главные партии в балетах "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Красный мак" Рейнгольда Глиэра, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Адана и других.