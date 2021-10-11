В Петербурге прошла церемония вручения международной премии "Балтийская звезда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Новых лауреатов международной премии "Балтийская звезда" - деятелей культуры из Германии, России и Эстонии - чествовали в Эрмитажном театре, где прошла 18-я церемония вручения этой престижной награды. Она ежегодно вручается в Петербурге за вклад в развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.

Лауреатов 2021 года поздравила телеграммой председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. По праву хозяина участников церемонии приветствовал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выразивший удовлетворение тем, что церемония, проходящая в Эрмитажном театре, "каждый раз собирает замечательных людей, и премия не иссякает". "Я думаю, то, что мы делаем, помогает сдерживать, сохранять спокойствие в мире", - отметил руководитель Эрмитажа.

Лауреатом "Балтийской звезды" стал художественный руководитель Гамбургского театра Thalia Йоахим Люкс (Германия). "Нам нельзя переоценивать возможности культуры, культура никогда не заменит политику, но в те моменты, когда политика не справляется, именно культура позволяет наводить мосты. И мы никогда не будем останавливаться в своем творчестве, потому что искусство - это прежде всего свобода", - сказал лауреат из города-побратима Санкт-Петербурга.

Театр, возглавляемый Йоахимом Люксом, не раз выступал на фестивале "Балтийский дом". А в нынешнем году он уже в третий раз примет участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме. И этим выступлением завершится Год Германии в России.

Лауреаты-2021

Эстонская певица Анне Вески, получая награду, вспомнила, как много ее связывает с Петербургом, и пообещала, что, если судьба подарит ей долголетие, она готова "петь еще хоть 40 лет". Со сцены Эрмитажного театра звезда эстрады исполнила один из своих шлягеров "Возьми меня с собой".

"Я хочу сказать спасибо городу Ленинграду, потому что здесь я учился у великого режиссера Георгия Товстоногова, здесь сделал свои первые спектакли", - вспомнил годы молодости народный артист России Кама Гинкас. Говоря о значении Петербурга в сохранении театральных связей со странами Балтии, режиссер отметил огромную роль фестиваля "Балтийский дом" и его руководителя Сергея Шуба. "Во многом благодаря этому фестивалю наши человеческие отношения сохранились, и мы по-прежнему любим Палангу, любим Варшаву, любим Таллин и даже, возможно, они любят нас, потому что, когда мы туда приезжаем, нас принимают с восторгом", - рассказал Кама Гинкас.

Премия в номинации "За поддержку культуры" вручена одному из инициаторов и организаторов международного фестиваля "Мост Дружбы в городе Нарва" Тармо Таммисте. "Чтобы что-то очень хорошее получилось, нужна одна простая вещь: надо, чтобы правильные люди встретились, и тогда обязательно что-то прекрасное получится", - сказал он.

В номинации "Память" названо имя первого председателя правления Всемирного клуба петербуржцев Валентины Орловой (1946-2021).

О премии

Международная премия "Балтийская звезда" учреждена в 2004 году фондом "Балтийский международный фестивальный центр". Церемонии вручения премии проходят при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Всемирного клуба петербуржцев. Генеральный спонсор премии - Банк ВТБ.

Премия отмечает заслуги деятелей искусства и культуры, представителей творческой интеллигенции, официальных и деловых кругов в установлении и развитии культурных связей между странами, в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, в расширении гуманитарного сотрудничества.

Лауреатами премии в разные годы стали режиссер Анджей Вайда (Польша), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (Россия), актер Донатас Банионис (Литва), руководитель Гамбургского театра балета Джон Ноймайер (Германия), кинорежиссер Александр Сокуров (Россия), композитор Кшиштоф Пендерецкий (Польша), дирижер Марис Янсонс (Латвия), композитор Арво Пярт (Эстония), режиссер Лев Додин (Россия), режиссер Кшиштоф Занусси (Польша), скрипач Гидон Кремер (Латвия), актер Юозас Будрайтис (Литва), певица Елена Образцова (Россия), кинорежиссер Аки Каурисмяки (Финляндия), актер Александр Калягин (Россия).