Произведениями кавказских композиторов открылся фестиваль академической музыки в Адыгее

МАЙКОП, 11 октября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Межрегиональный фестиваль академической музыки "Адыгея музыкальная", который в этом году проходит в преддверии 100-летия образования Республики Адыгея, открылся нынешним вечером в Госфилармонии региона. Концерт посвящен и произведениям композиторов республик Северного Кавказа.

"Наш фестиваль, ставший уже доброй традицией в гостеприимной Адыгее, открылся сегодня в четвертый раз, - прокомментировал в беседе с корр. ТАСС министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев. - Он включен в национальный проект "Культура" и в план мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Адыгея. Фестиваль для нас очень важен и значим, поскольку позволяет нам расширять межрегиональное культурное сотрудничество, создавать комфортные условия для творческой деятельности композиторов и исполнителей современной академической музыки, в том числе молодежи".

В программу двухдневного музыкального смотра включены произведения композиторов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, регионов Южного округа - Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, Адыгеи и других российских регионов. Фестиваль познакомит слушателей с палитрой современного академического музыкального искусства, объединяющего представителей разных поколений - и новичков в музыке, и профессионалов-композиторов, которые, продолжая заложенные в музыкальном наследии мастеров прошлого традиции, открывают новые перспективы современной академической музыки.

Фестиваль открылся симфонической картиной кабардинского композитора Хасана Карданова "В родном краю". В концертной программе - "Нартская рапсодия" первого профессионального композитора Адыгеи, автора первой национальной оперы "Раскаты далекого грома" Аслана Нехая, "Свет в горах" - Симфонические танцы на ингушские народные темы председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Татарстана Рашида Калимуллина, "Кабардинская молодежная увертюра" классика адыгской музыки, прославившего ее далеко за пределами Северного Кавказа, лауреата премии Союза композиторов России, лауреата госпремии Кабардино-Балкарской республики Джабраила Хаупы, симфоническая поэма "Молитва" от председателя правления Союза композиторов Республики Северная Осетия - Алания Ацамаза Макоева.

Вход в здание Госфилармонии на концертные программы фестиваля, который завершится во вторник вечером, свободный. Прямая трансляция ведется на YouTube канале филармонии.

Задача национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной жителям не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов по всей стране. Проект призван наполнить новым смыслом работу сельских учреждений культуры, культурно-досуговых учреждений, библиотек.