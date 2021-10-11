Чернышенко заявил, что нужно организовать место для временного размещения Пермской галереи

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил необходимость создания пространства для временного размещения Пермской художественной галереи. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера по итогам рабочей встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, где обсуждалась подготовка к 300-летию Перми.

"Правительством края была разработана проектная документация нового музейного комплекса, получено положительное заключение госэкспертизы, подготовлен земельный участок для строительства, есть готовность софинансировать строительство из бюджета субъекта. Но для скорейшего возобновления богослужений в Спасо-Преображенском соборе необходимо организовать пространство для временного размещения галереи", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В свою очередь Махонин сообщил, что здание под временное размещение галереи уже определено и работы по переезду начнутся в ближайшее время.

Кроме того, обсуждалось строительство в Перми Универсального Дворца спорта. Уточняется, что комплекс будет рассчитан на 10,5 тысячи мест сможет принимать соревнования российского и международного уровней по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, культурные и деловые массовые мероприятия. Также строительство комплекса создаст дополнительные возможности для массовых занятий спортом жителей Пермского края. "Для правительства это является важным аспектом при принятии решения о строительстве новых комплексов. Поручение президента - к 2030 году 70% людей в стране должны регулярно заниматься спортом. Но определить стоимость строительства и определения параметров софинансирования из бюджетов сможем только после подготовки проектно-сметной документации. Прошу завершить ее разработку в декабре текущего года", - подчеркнул Чернышенко.

Другие вопросы

Также на встрече рабочей группы обсуждалось создание межвузовского кампуса в крае. Уточняется, что проект прошел межведомственную экспертизу, полностью соответствует критериям и определен в группу с высокой степенью готовности.

Губернатор Пермского края также сообщил о том, что в ноябре 2021 года планируется определить подрядчика по строительству краевой музыкальной школы, где смогут одновременно обучаться 350 человек, 100 из которых смогут проживать в интернате. Концертно-репетиционный корпус школы будет вмещать до 500 человек.

По словам Махонина, с помощью господдержки в ближайшие два года в крае будет возможно реализовать еще несколько значимых инициатив по развитию общественных пространств.

"Еще раз отмечу, что наша задача в рамках подготовки к празднованию: преобразить город, сделать его комфортнее для местных жителей и туристов. Считаю, что инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" также должны работать на юбилей Перми. Прошу вас проработать реализацию инфраструктурных проектов с корпорацией "Туризм.рф". За счет активной событийной программы и создания новых мест притяжения туристический поток в Пермский край вырастит в разы к юбилею", - добавил Чернышенко.