Выставка "Русские миссионеры" открылась на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представило в Екатеринбурге выставку "Русские миссионеры". Она открылась в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история. Свердловская область".

"Мы рассказываем о тех принципах, на которых зиждилась Российская Империя, <...> о принципах миссионерства, <...> о тех принципах, на которые опирались, когда присоединили новые народы, когда просвещали новые народы присоединяемые", - сказала на открытии журналистам председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

Гости выставки смогут узнать о жизни и деятельности русских миссионеров различных периодов истории, проповедовавших на разных территориях - Кирилле и Мефодии, Князе Владимире, Иоанне Шанхайском, Николае Японском и многих других.

"Эта выставка дает возможность познакомиться с тысячелетним путем <...> русского миссионерства. <…> Хочется поблагодарить "Елисаветинско-Сергиевское [просветительское] общество" и коллектив Николо-Угрешской семинарии, которые очень серьезную работу провели и проводят по каждой из здесь представленных личностей", - сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Выставка будет доступна для зрителей в течение месяца, уточнили организаторы. Громова отметила, что ранее выставку смогли увидеть жители и гости Перми и Казани.

Музейно-просветительские чтения

По инициативе "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" 10 и 11 октября в Екатеринбурге и Алапаевске проходят III Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. В числе мероприятий научная конференция, передача иконы с частицей мощей святой преподобной Евфросинии Московской и образа святой благоверной Анны Кашинской, торжественная закладка первого камня в основание нового храма во имя святого благоверного Князя Александра Невского в историческом месте, где храм располагался более 100 лет назад.

Чтения проходят к 150-летию Уральского общества любителей естествознания и Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера и в рамках дней памяти святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары. Свердловский областной краеведческий музей был учрежден по инициативе уроженца Швейцарии Онисима Клера в начале 1871 года в составе Уральского общества любителей естествознания в Екатеринбурге. В 2021 году музей отмечает 150-летний юбилей.