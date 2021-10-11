Академия Михалкова представила спектакль в поддержку борющихся с ковидом медиков на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова представила спектакль-конструктор "Метаморфозы. Жены артистов" в рамках фестиваля "Метаморфозы. Фестиваль одного дня" в Екатеринбурге. На благотворительную постановку в поддержку борющихся с пандемией медицинских работников были приглашены врачи, учителя, работники социальных служб и волонтеры Свердловской области, передает корреспондент ТАСС.

"Спектакль состоит из восьми отрывков и двух актов. [Представлены произведения] Чехова и Бунина. <…> Фестиваль носит благотворительный характер, мы не продаем билеты. И мы рады видеть врачей, волонтеров и студенческую молодежь", - поделился с журналистами первый проректор академии Игорь Беляев.

Художественный руководитель спектакля - народный артист России Никита Михалков. Постановка представляет коллаж, состоящий из восьми произведений Антона Чехова и Ивана Бунина. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ и при участии группы компаний "Сима-ленд" в целях реализации нацпроекта "Культура", отмечают организаторы.

Заместитель генерального директора "Сима-ленд" Анастасия Лукичева напомнила о важной работе врачей, которые каждый день борются за жизни людей, поэтому организаторы решили сделать так, чтобы они хотя бы пару часов посвятили себе и смогли насладиться спектаклем. Кроме того, одной из главных особенностей для зрителя стала форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе красочные 3D-декорации и видеозарисовки.

"Это очень щемящие истории, они про судьбы людей. Мы не перестаем удивляться тому, что мы играем. Это случается с нами, мы видим эти параллели и прототипы персонажей, которые встречаем и в жизни. <...> Это и называется метаморфоза, она есть во всех рассказах Чехова и Бунина", - сказали актеры академии Александр и Александра Кижаевы.

О фестивале

В рамках организованного академией фестиваля, рассказывающего о жизни и творчестве русских классиков - Антона Павловича Чехова и Ивана Алексеевича Бунина, также прошли авторская лекция замдиректора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Эрнеста Орлова о жизни и творчестве Чехова, мастер-класс режиссера Андрея Левицкого для актеров и студентов профильных вузов, была представлена созданная совместно с музеем-заповедником А. П. Чехова "Мелихово" выставка "Чехов. Линия жизни".

Мероприятия фестиваля проходят на двух площадках - в Свердловском государственном академическом театре драмы и в Доме Актера.