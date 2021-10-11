В Ингушетии стартует первый международный фестиваль этно-музыки "Золотая зурна"

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль-конкурс этнической музыки "Золотая зурна" стартует в Ингушетии во вторник. На протяжении недели творческие коллективы разных национальностей будут знакомить гостей фестиваля с музыкой народов мира, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минкультуры.

"С 12 по 19 октября 2021 года в Ингушетии пройдет первый международный фестиваль-конкурс этнической музыки "Золотая зурна". Его участниками станут представители разных национальностей, которые познакомят гостей фестиваля со своей культурой. К примеру, к нам приедут творческие коллективы и ансамбли из Крыма, Адыгеи, Башкортостана", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится для сохранения традиционной культуры, поддержки самобытных исполнительских традиций, укрепления и творческих контактов.

"На федеральном уровне проект послужит обогащению культурного пространства России лучшими образцами этнической музыки, консолидации ведущих специалистов домов культуры в сфере этнической, инструментальной и вокальной музыки. С социальной точки зрения проект примечателен тем, что вовлечет население региона в активную социокультурную деятельность, объединит усилия специалистов и творческих коллективов по сохранению и развитию лучших традиций народного искусства", - добавили в пресс-службе.

Целевой аудиторией проекта являются жители республики, участники творческих коллективов, школьники, студенческая молодежь, представители общественных организаций, учреждений культуры и искусства Ингушетии. В проекте примут участие солисты-вокалисты, вокальные ансамбли, солисты-инструменталисты, инструментальные ансамбли.