Исследователи восстановили изображение обнаженной женщины под картиной Пикассо

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Изображение обнаженной молодой женщины работы Пабло Пикассо под другой картиной известного художника "Завтрак слепого". Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

Воссоздала картину британская компания Oxia Palus, в 2019 году уже осуществившая аналогичное воссоздание изображения под картиной художника "Старый гитарист". Однако под "Старым гитаристом" женщина изображена анфас. То изображение получило название "Потерянная женщина" (La Femme Perdue). Под "Завтраком слепого" женщина предстает в профиль. Воссозданное изображение получило название "Одинокая сидящая обнаженная" (Lonesome Crouching Nude).

Оба изображения относятся к "голубому периоду" творчества Пикассо, когда молодой мастер еще только выбирал свой путь в искусстве.

Для воссоздания утраченных работ был использован метод рентгенографии, позволяющий "разглядеть" прежнюю работу под новым слоем краски. Однако этот способ, как правило, дает возможность представить работу в общих чертах. Oxia Palus пошла дальше, использовав искусственный интеллект, чтобы "дорисовать" обнаженных девушек в стиле Пикассо. Воссозданные с помощью данного метода работы планируется представить на выставке в Лондоне в ближайшие дни.