Новый фильм Федорченко откроет фестиваль документального кино "Россия" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Новый фильм Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария" представят на открытии XXXII Открытого фестиваля документального кино "Россия" в Екатеринбурге 15 октября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе фестиваля.

В 2021 году Федорченко возглавил жюри конкурса. Фестиваль пройдет с 15 по 20 октября, в шорт-лист вошли 62 фильма - 31 кинокартина в конкурсе документальных фильмов и 31 фильм в конкурсе телевизионных документальных фильмов.

"На открытии фестиваля "Россия" покажут новый фильм Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария". <…> Торжественное открытие фестиваля состоится 15 октября в Свердловской государственной детской филармонии", - сказали в пресс-службе.

Премьера фильма состоялась весной на Московском международном кинофестивале, фильм завоевал две награды - приз "Серебряный Георгий" за лучшую режиссерскую работу и диплом Федерации киноклубов России. "Сценарий фильма написан по мотивам повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца" в редком жанре - психоаналитический детектив. Молодой плодовод-мичуринец Леонид Ец приезжает в 1943 году в эвакуацию на юг, чтобы вывести новый сорт яблок. Он находит дневники человека, который недавно умер странной смертью, Ец пытается найти истинную причину его смерти", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в конкурсной программе фестиваля покажут новый документальный фильм Андрея Кончаловского. Также в конкурсную программу вошли картины Сергея Дебижева, Андрея Осипова, Евгения Голынкина, Валерия Тимощенко, Ирины Васильевой, Андрея Истратова, Павла и Константина Селиных, Владимира и Ивана Головневых, Елены Дубковой, Марины Чувайловой и других. Показы конкурсной программы пройдут в залах Дома кино и библиотечном центре "Екатеринбург", также организуют онлайн-трансляцию фильмов и мероприятий фестиваля.

Также в рамках фестиваля пройдет национальная премьера фильма "Достоевский межконтинентальный" и специальный показ документальной картины "Россия - Феникс" кинокомпании "СНЕГА". "Фильмы, отобранные для участия в фестивале, раскрывают самые разные аспекты человеческой жизни: авторы рассказывают о погоне за йети, волонтерской деятельности, спортивных достижениях фигуристок и пауэрлифтеров, возвращении на родину, раскрывают портреты русского человека. Затронули документалисты и актуальные сейчас вопросы жизни и смерти в период пандемии. <…> Помимо конкурсных фильмов, на фестивале покажут информационные и специальные программы: зрители смогут увидеть киножурнал "Наука и техника" производства 1930-х годов из собрания Российского государственного архива кинофотодокументов, новый киножурнал "Хочу все знать!" киностудии им. М. Горького, документальные фильмы студентов филиалов ВГИК им. С. А. Герасимова, картину режиссера Дзиги Вертова, в программе телевидения стран БРИКС покажут фильмы режиссеров из Бразилии, Индии, Китая и Великобритании, ЮАР", - поделились организаторы.

О фестивале

Фестиваль "Россия" проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны, наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку".

В разные годы председателями жюри фестиваля были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. В 2021 году жюри возглавляет режиссер Алексей Федорченко, в составе жюри - режиссер Айбек Дайырбеков, режиссер Анна Драницына, писатель Роман Сенчин и режиссер Вадим Цаликов. Председателем жюри конкурса телевизионных документальных фильмов стал журналист и кинодокументалист Ильяс Богатырев, оценят фильмы также журналист Алена Вугельман, режиссер телевидения Александр Капков, писатель Александр Кондрашов и шеф-редактор отдела документального кинопоказа телеканала "Россия-Культура" Всеволод Коршунов.

Фестиваль пройдет в Доме кино и библиотечном центре "Екатеринбург", Культурно-просветительском центре "Царский", Екатеринбургском зоопарке, а также на площадках в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Невьянске, Ревде, Дегтярске, Полевском, Новоуральске и селе Тарасково.